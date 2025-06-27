На Харківщині прикордонники знищили дві ворожі гармати
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань на півночі Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку виявили та знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра", три автомобілі, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту.
"Також під час відпрацюванню по ворожих позиціях було знешкоджено шістьох окупантів", - додали у відомстві.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують ворожу техніку та окупантів на Харківщині.
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