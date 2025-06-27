На Харківщині прикордонники знищили дві ворожі гармати

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань на півночі Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку виявили та знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра", три автомобілі, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту.

"Також під час відпрацюванню по ворожих позиціях було знешкоджено шістьох окупантів", - додали у відомстві.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують ворожу техніку та окупантів на Харківщині.