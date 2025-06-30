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30 июня 2025, 04:20

Бригада "Месть" испепелила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском

30 июня 2025, 04:20
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фото: ГПСУ
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Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" сожгли автомобили и грузовики оккупантов, а также остановили танк и БМП россиян в Харьковской области

Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Купянское направление: уничтожены 2 автомобиля, 2 грузовика, мотоцикл, БМП, танк, поражено укрытия, ликвидировано с десяток оккупантов. Четко, точно, безошибочно: пехоту врага минули, логистику обрезали", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как бомбер "Баба Яга" атаковал транспорт и укрытия россиян в Харьковской области.

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РФ война оккупанты Харьковская область потери россиян Купянское направление подразделение Феникс бригада Месть
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