Бригада "Месть" испепелила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" сожгли автомобили и грузовики оккупантов, а также остановили танк и БМП россиян в Харьковской области
Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Купянское направление: уничтожены 2 автомобиля, 2 грузовика, мотоцикл, БМП, танк, поражено укрытия, ликвидировано с десяток оккупантов. Четко, точно, безошибочно: пехоту врага минули, логистику обрезали", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как бомбер "Баба Яга" атаковал транспорт и укрытия россиян в Харьковской области.
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