Український бомбер "Баба Яга" атакував транспорт і укриття росіян на Харківщині
На Харківщині аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону вдарили по позиція російської окупаційної армії важким нічним бомбером "Баба Яга"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
За результатами нічного рейду, прикордонники відшукали та знищили ворожі цілі.
"Баба Яга" завдає нищівного удару: знищено транспортні засоби, антену зв’язку та укриття ворога", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше захисники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить росіян на Харківщині.
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