СБУ знищила ворожу техніку у Криму

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У ніч на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в результаті операції були знищені гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітно ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась повторна детонація.

Нагадаємо, СБУ спільно іх ЗСУ знищили два російські літаки СУ-34 на території РФ.