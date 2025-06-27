Фото: ДСНС

Про це повідомляє Думка, передає RegioNews.

На початку червня внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 78-річний рибалка. Сапери-водолази обстежили водойму, де сталась трагедія. Там сапери вилучили понад 20 одиниць боєприпасів. Відомо, що частина небезпечних предметів була ще часів Другої світової війни, а решта — сучасними, які залишають після обстрілів окупанти.

"Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки. Пам’ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав про те, що близько 139 тисяч квадратних кілометрів території в Україні потенційно заміновані внаслідок російської агресії. Станом на вересень 2023 року це було 30%. Відомо, що від мін постраждали щонайменше 700 людей.