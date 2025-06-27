14:53  26 червня
У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
14:09  26 червня
В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
16:20  26 червня
Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 03:20

На Харківщині знайшли боєприпаси там, де загинув рибалка

27 червня 2025, 03:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Рятувальники знайшли боєприпаси у водоймі. Там нещодавно загинув чоловік

Про це повідомляє Думка, передає RegioNews.

На початку червня внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 78-річний рибалка. Сапери-водолази обстежили водойму, де сталась трагедія. Там сапери вилучили понад 20 одиниць боєприпасів. Відомо, що частина небезпечних предметів була ще часів Другої світової війни, а решта — сучасними, які залишають після обстрілів окупанти.

"Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки. Пам’ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав про те, що близько 139 тисяч квадратних кілометрів території в Україні потенційно заміновані внаслідок російської агресії. Станом на вересень 2023 року це було 30%. Відомо, що від мін постраждали щонайменше 700 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область міна розмінування
За тиждень на Харківщині розмінували понад 260 га територій
26 червня 2025, 21:20
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Воїни ССО показали, як нищать "жирні цілі" РФ на прикордонні
27 червня 2025, 04:00
Хочу Patriot: акторка Антоніна Хижняк показала свою "розмову з Трампом"
27 червня 2025, 03:45
На Вінниччині пасажир влаштував стрілянину в потязі
27 червня 2025, 02:55
Особливий день: співачка Kola показала фото зі свого весілля
27 червня 2025, 02:40
Співачка Джамала опинилась в лікарні перед виступами: що сталось
27 червня 2025, 02:25
На Півночі українські бійці спопелили склад БК та укриття росіян
27 червня 2025, 01:35
Російська авіація атакувала ферму на Харківщині: є поранений, загинули корови
27 червня 2025, 00:05
У Запоріжжі через вибух гранати помер чоловік
26 червня 2025, 23:35
У Дніпрі водій зніс паркан дитячого садка та влетів на територію
26 червня 2025, 23:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »