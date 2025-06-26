За тиждень на Харківщині розмінували понад 260 га територій

ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 260 гектарів території Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 2 114 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 19 по 25 червня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

понад 200 га сільгоспугідь;

більше 5 кілометрів ділянок автодоріг;

майже 6,5 кілометра ліній електропередач;

майже 3 кілометри газопроводів;

0,4 га акваторії;

три об’єкти;

розмінували 23 домоволодіння.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 3 974 абонентів.

"Впродовж 25 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 50 га територій, більш як 39 га сільськогосподарських угідь, більше кілометра ліній електропередач, майже 500 метрів ділянок автомобільних доріг, більш як 300 метрів газопроводів, а також обстежили 6 домоволодінь. Виявили та знешкодили 442 вибухонебезпечних предмети", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.