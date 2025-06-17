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17 червня 2025, 08:59

Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку та окупантів на Харківщині

17 червня 2025, 08:59
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фото: ДПСУ
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На Куп’янському напрямку «Фенікс» палить техніку та нищить окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Протягом кількох днів прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили танк, одиницю бронетехніки, дві військові вантажівки, два мотоцикли та влучно відпрацювали по піхоті окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині підірвався автомобіль рятувальників.

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