На Харьковщине пограничники уничтожили две вражеские пушки
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении обнаружили и уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира", три автомобиля, которые использовались для подвоза личного состава и боекомплекта.
"Также при отработке по враждебным позициям были обезврежены шесть окупантов", - добавили в ведомстве.
Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую технику и кафиров в Харьковской области.
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