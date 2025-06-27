На Харьковщине пограничники уничтожили две вражеские пушки

фото: ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении обнаружили и уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира", три автомобиля, которые использовались для подвоза личного состава и боекомплекта.

"Также при отработке по враждебным позициям были обезврежены шесть окупантов", - добавили в ведомстве.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую технику и кафиров в Харьковской области.