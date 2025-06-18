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18 червня 2025, 12:22

На Буковині чоловік виготовляв і продавав підроблені посвідчення водія

18 червня 2025, 12:22
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фото: Бюро економічної безпеки
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У Чернівецькій області судитимуть чоловіка за збут підроблених посвідчень водія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що житель Чернівців разом зі своїм спільником організував незаконне виготовлення та збуту водійських посвідчень.

Комунікація з клієнтами відбувалася через месенджер. Для виготовлення документа замовники надсилали фотографії, копії паспорта та персональні дані. Готові посвідчення зловмисники надсилали поштовим оператором. Вартість документа становила орієнтовно 150 євро або близько 7210 гривень за поточним обмінним курсом.

"Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили бланки та печатки різних установ, документи з ознаками підробки, голографічні елементи та готівку в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили у іноземця підроблені документи.

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