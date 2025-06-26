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В Харькове получил подозрение инструктор, получивший взятку за "помощь" на экзамене. Теперь ему будет грозить наказание

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине за взятку. Деньги платили за то, чтобы оно повлияло на принятие решения. В этом случае речь идет о "помощи" женщине, которая хотела получить водительское удостоверение категории "B".

Мужчина сообщил ей, что может помочь оформить документы о прохождении обучения по практической подготовке без фактического посещения занятий, а затем повлиять на должностных лиц территориального сервисного центра МВД для успешной сдачи экзамена. Известно, что он был инструктором по вождению, однако женщине соврал, что владеет автошколой и имеет влияние.

Он провез женщину по маршруту, который согласию действительно выпал ей на экзамене. Когда она на экзамене села в учебный автомобиль, делец, пользуясь дублированными педалями управления, помогал "клиентке" проходить экзамен. Она получила положительную оценку.

Когда все завершилось, на парковке она по его просьбе положила 10 тысяч гривен в багажник.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили мужчину, который продавал фейковые водительские удостоверения. Стоимость подделки составляла ориентировочно 150 евро или около 7210 гривен по текущему обменному курсу.