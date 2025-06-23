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23 июня 2025, 04:00

Войска РФ атаковали БпЛА жилой дом на Харьковщине: есть пострадавший

23 июня 2025, 04:00
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В воскресенье днем, 22 июня, россияне атаковали БпЛА село Постольное Богодуховского района. В результате удара ранения получил мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 14:30 российские оккупанты атаковали FPV-дронами территорию частного домовладения. Вспыхнул пожар, поврежденный дом и хозяйственные помещения.

"80-летний мужчина получил ожоги, его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, в Харьковской области оккупанты убили беспилотником мирного жителя поселка Старый Салтов Чугуевского района.

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