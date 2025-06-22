Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: поранені 3 жінки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю вдень, 22 червня, окупаційні війська РФ атакували Херсон з артилерії. Через ворожі обстріли троє людей дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, російська армія обстріляла Херсон з артилерії близько 11:30.

"Внаслідок вибухів снарядів постраждали троє жінок, одна з них перебуває у тяжкому стані", – йдеться в повідомленні.

За фактами вчинення воєнних злочинів триває досудове розслідування.