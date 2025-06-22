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22 июня 2025, 13:10

В Харьковской области оккупанты убили беспилотником мужчину

22 июня 2025, 13:10
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вчера российские оккупанты атаковали БпЛА поселок Старый Салтов Чугуевского района. В результате удара погиб мирный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 17:05 российский ударный беспилотник типа "Молния" попал вблизи многоквартирного жилого дома.

"77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

В результате атаки поврежден автомобиль, припаркованный во дворе дома, в квартирах выбиты окна.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, ужин 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб 17-летний подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения.

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