В Харьковской области оккупанты убили беспилотником мужчину
Вчера российские оккупанты атаковали БпЛА поселок Старый Салтов Чугуевского района. В результате удара погиб мирный житель.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 17:05 российский ударный беспилотник типа "Молния" попал вблизи многоквартирного жилого дома.
"77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
В результате атаки поврежден автомобиль, припаркованный во дворе дома, в квартирах выбиты окна.
По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, ужин 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб 17-летний подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения.