Жирная цель: бригада "Месть" сожгла российский "Солнцепек" на Харьковщине
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по логистике и технике российских оккупантов на Харьковщине
Видео поражения враждебных целей обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Так, во время боевой работы защитники обнаружили и уничтожили:
- тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек";
- танк;
- наземный роботизированный комплекс;
- четыре грузовика, багги, мотоцикл;
- ликвидировали около 10 оккупантов.
"Сожгли вражеский "Солнцепек", разобрали до винтика танк", — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области воины бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов.
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