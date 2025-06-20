Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших дети
Россияне ударили по Харькову беспилотниками. В результате атаки произошел пожар, повреждены авто
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Олега Синегубова, россияне нанесли восемь ударов по Шевченковскому району Харькова. В результате попадания беспилотника загорелась крыша незаселенного многоэтажного дома. Также повреждены гражданские автомобили.
Предварительно в Харькове пострадали три человека. Среди них – девушки 12 и 17 лет. Медики оказывают им помощь.
Напомним, ранее россияне атаковали Днепропетровщину дронами. В результате атаки пострадал 64-летний местный житель.
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