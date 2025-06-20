Артиллеристы уничтожили опорники оккупантов на Харьковщине
На Волчанском направлении артиллерийские подразделения бригады "Гарт" нанесли удары по опорным пунктам россиян. Враг понес потери
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Обстрелами поражены точки взлета вражеских БпЛА и места сосредоточения личного состава противника. Обезврежены 26 оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее артиллеристы бригады "Месть" показали, как бьют по оккупантам на Востоке.
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