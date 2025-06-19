Артилеристи "Помсти" показали, як б’ють по окупантах на Сході
Розрахунки гармат бригади "Помста" ефективно нищать резерви російської армії на Краматорському, Куп’янському напрямках, а також у районі Серебрянського лісництва
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
У результаті злагодженої та професійної роботи артилеристів знищені дев’ять ворожих укриттів, два пункти управління БпЛА та три групи російської піхоти.
"Гармати б’ють по окупантах: артилерія "Помсти" знищує ворога. Десятки загиблих і поранених окупантів стали результатом точної роботи наших військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на Запоріжжі.
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