За тиждень у Харкові народилося майже 60 немовлят
За минулий тиждень у Харкові народилося 56 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 12 по 18 червня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 56 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 31 хлопчик та 25 дівчаток, у тому числі двійня — дівчатка.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 485 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня — три хлопчики.
Також повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.
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