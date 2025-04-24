Чекали малюка 12 років: у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя

ілюстративне фото: unsplash.com

У Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в рамках Програми медичних гарантій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управління охорони здоров'я Миколаєва.

Зазначається, що дівчинка вагою 3 кг з'явився на світ у лютому 2025 року в акушерському відділені Міської лікарні №5. Сьогодні маля почувається добре, набирає вагу, посміхається та дарує батькам радість.

"А історія нашої молодої матусі досить складна – протягом 12 років безпліддя, обстеження, лікарні, безрезультатні намагання завагітніти, і от нарешті — у 41 рік — таке вистраждане щастя! Цей шлях завершився народженням!", — йдеться у повідомленні.

Пара дізналася про державну програму лікування безпліддя у 2024 році й одразу звернулася за допомогою. Завдяки безкоштовним послугам у межах Програми медичних гарантій лікування пройшло успішно, і вже в невдовзі подружжя дізналося про вагітність.

Загалом з початку дії державної Програми медичних гарантій за пакетом "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій" в місті Миколаєві звернулася за допомогою 81 пара. На сьогодні з приводу вагітності на обліку перебувають три жінки. Протягом трьох місяців від початку року на екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) направили 14 жінок.

За даними МОЗ, від початку дій такої програми уже понад дві тисячі українок звернулися за послугами лікування безпліддя державним коштом. Наразі такі послуги доступні у 28 медичних закладах України, серед яких державні, комунальні та приватні клініки. Перелік можна знайти на сайті НСЗУ, обравши на дашборді пакет номер 63.

Нагадаємо, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.