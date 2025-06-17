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Росіяни пропонували обміняти українських дітей, які були викрадені, на військових. За словами Володимира Зеленського, це поза міжнародним правом

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський розповів про це під час пресконференції у Відні. За його словами, росіяни пропонували зробити обмін: Україна віддає російських військових, а РФ — українських дітей, яких викрали окупанти.

За словами голови держави, це божевілля. Адже діти не є військовополоненими. Зеленський підкреслив, що це поза міжнародним правом.

"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціатив", - наголосив президент.

Нагадаємо, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко говорив про те, що РФ незаконно депортувала 19 546 українських дітей. Ще 1 700 дітей вважаються безвісти зниклими. За його словами, незаконна депортація та русифікація дітей є частиною геноцидної політики Кремля.