За неделю в Харькове родилось почти 60 младенцев

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 56 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 12 по 18 июня в областном центре Харьковской области появились на свет 56 младенцев. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 31 мальчик и 25 девочек, в том числе двойня – девочки.

"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 8 485 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня - три мальчика.

Также сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.