У Запоріжжі вперше за кілька років народилася трійня

фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня – три хлопчики

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У четвер, 15 травня, малюків із мамою виписали з пологового будинку. Очільник регіону привітав щасливих батьків.

"Три хлопчики, три справжні козаки! Аби полегшити перші кроки в новому, особливому батьківстві, передав родині спеціальний візок для трійні. Впевнений, такий подарунок стане в нагоді й допоможе у щоденних турботах. Здоровʼя малюкам. Сили батькам", – побажав Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.