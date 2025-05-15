У Запоріжжі вперше за кілька років народилася трійня
У Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня – три хлопчики
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
У четвер, 15 травня, малюків із мамою виписали з пологового будинку. Очільник регіону привітав щасливих батьків.
"Три хлопчики, три справжні козаки! Аби полегшити перші кроки в новому, особливому батьківстві, передав родині спеціальний візок для трійні. Впевнений, такий подарунок стане в нагоді й допоможе у щоденних турботах. Здоровʼя малюкам. Сили батькам", – побажав Іван Федоров.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.
В Україні – різке зростання захворюваності на кір: де найбільше хворихВсі новини »
15 травня 2025, 15:24Скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
15 травня 2025, 11:39На Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми
14 травня 2025, 16:59
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами: пошкоджені будинки, загинула жінка
15 травня 2025, 20:20"Путін стоїть на заваді миру": британський прем'єр звинуватив диктатора РФ у саботажі переговорів про мир в Україні
15 травня 2025, 19:55Масштабна пожежа на Сумщині: вогнеборці понад 12 годин гасили займання
15 травня 2025, 19:39Четвертий рік повномасштабної війни: киянин під час комендантської години запустив фейерверки
15 травня 2025, 19:35На Київщині затримали 18-річного наркоторговця
15 травня 2025, 19:15У Львові чоловік влаштував стрілянину з вікна будинку
15 травня 2025, 19:10До України з Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у шахрайстві на 4 млн грн
15 травня 2025, 18:37У Львові СБУ посилено перевіряє людей та автівки: що сталося
15 травня 2025, 18:05На Сумщині викрили ексдепутата, який "забув" вказати в декларації майно на 7,5 млн грн
15 травня 2025, 17:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв