Стало відомо, скільки людей мешкатиме у повоєнному Харкові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У майбутньому населення Харкова може зрости до 2,5 мільйона жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт Харківської міської ради.

За словами мера міста Ігоря Терехова, близько 200 тис. переселенців сьогодні мешкають у Харкові.

Він також підкреслив, що місто готується до повернення ще більшої кількості людей з числа тих, хто був вимушений поїхати за кордон, коли почалася повномасштабна війна.

"Згідно з Генеральним планом, у майбутньому населення Харкова може зрости до 2,5 мільйона мешканців. Тому місто вже працює над розвитком житлового будівництва та модернізацією інфраструктури", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків.