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19 червня 2025, 15:15

В Україні оновили правила дистанційного навчання: що зміниться

19 червня 2025, 15:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністерство освіти України затвердило нові правила для дистанційного навчання під час війни

Йдеться про накази МОН №1112 і №1115, повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Головна мета змін — щоб діти могли якісно вчитися, незалежно від того, чи живуть вони в Україні, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Основні нововведення, які буде впроваджено з 1 вересня 2025 року:

  • Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20, але на окупованих територіях, в селах і селищах можна менше — від 10 до 15 учнів.
  • Школи можуть працювати дистанційно, навіть якщо в них немає всіх класів (наприклад, може не бути 7-го класу).
  • Учні в дистанційних класах навчаються за однією програмою, що допомагає краще організувати навчання.

Окрім того, діти за кордоном можуть вчитися дистанційно або за українознавчим компонентом (5-8 годин на тиждень).

Для дітей на тимчасово окупованих територіях передбачене індивідуальне навчання (педагогічний патронаж).

Якщо у школі немає укриття, дитина може продовжувати дистанційне навчання у своїй школі без переведення.

Очне навчання залишається пріоритетом там, де є умови для безпеки, наголошують в МОН.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.

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Україна школа діти дистанційне навчання школярі МОН
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