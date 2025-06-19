В Україні оновили правила дистанційного навчання: що зміниться

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Міністерство освіти України затвердило нові правила для дистанційного навчання під час війни

Йдеться про накази МОН №1112 і №1115, повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Головна мета змін — щоб діти могли якісно вчитися, незалежно від того, чи живуть вони в Україні, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Основні нововведення, які буде впроваджено з 1 вересня 2025 року:

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20, але на окупованих територіях, в селах і селищах можна менше — від 10 до 15 учнів.

Школи можуть працювати дистанційно, навіть якщо в них немає всіх класів (наприклад, може не бути 7-го класу).

Учні в дистанційних класах навчаються за однією програмою, що допомагає краще організувати навчання.

Окрім того, діти за кордоном можуть вчитися дистанційно або за українознавчим компонентом (5-8 годин на тиждень).

Для дітей на тимчасово окупованих територіях передбачене індивідуальне навчання (педагогічний патронаж).

Якщо у школі немає укриття, дитина може продовжувати дистанційне навчання у своїй школі без переведення.

Очне навчання залишається пріоритетом там, де є умови для безпеки, наголошують в МОН.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.