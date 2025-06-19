Обстріли Харківщини: пошкоджено школу, житло й господарські споруди

фото: Національна поліція

Минулої доби під ворожими обстрілами перебувала Харківщина, зокрема Лозівський, Харківський та Куп'янський райони. Російські війська атакували мирне населення за допомогою керованих авіабомб та безпілотників

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад. У кількох місцях виникли пожежі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Поліцейські провели 17 оглядів місць подій, відкрили 21 кримінальне провадження за фактами збройної агресії РФ та внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці Харківської області зафіксували вже 25 242 воєнних злочини, скоєних на території регіону.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, поранено 62-річного чоловіка.