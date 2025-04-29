У Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків

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За минулий тиждень у Харкові народилося 50 дітей, після початку повномасштабної війни РФ проти України — понад вісім тисяч малюків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 17 по 23 квітня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 50 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 19 хлопчиків та 31 дівчинка, в тому числі дві двійні.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилася на світ 8021 дитина", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередній тиждень у Харкові народилося 55 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.