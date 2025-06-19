Стало известно, сколько человек будет проживать в послевоенном Харькове

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В будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Харьковского городского совета.

По словам мэра города Игоря Терехова, около 200 тыс. переселенцев сегодня живут в Харькове.

Он также подчеркнул, что город готовится к возвращению еще большего числа людей из числа тех, кто был вынужден уехать за границу, когда началась полномасштабная война.

"Согласно Генеральному плану, в будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей. Поэтому город уже работает над развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктуры", – отметил Терехов.

Напомним, в Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей.