14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
13:24  19 июня
На Тернопольщине с 20-метровой высоты упала стрела башенного крана
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 14:49

Стало известно, сколько человек будет проживать в послевоенном Харькове

19 июня 2025, 14:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Харьковского городского совета.

По словам мэра города Игоря Терехова, около 200 тыс. переселенцев сегодня живут в Харькове.

Он также подчеркнул, что город готовится к возвращению еще большего числа людей из числа тех, кто был вынужден уехать за границу, когда началась полномасштабная война.

"Согласно Генеральному плану, в будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей. Поэтому город уже работает над развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктуры", – отметил Терехов.

Напомним, в Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков Харьковская область Терехов Игорь Александрович население общество
Обстрелы Харьковщины: повреждена школа, жилье и хозяйственные сооружения
19 июня 2025, 10:52
В Харькове поймали агентку российской разведки, которая наводила ракеты на город
18 июня 2025, 12:00
Армия РФ атаковала Харьковщину: трое раненых, среди них – подросток
18 июня 2025, 09:38
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Хочешь поймать преступника – думай как преступник
19 июня 2025, 14:56
В Кировоградской области ребенок пострадал из-за укуса змеи
19 июня 2025, 14:45
В Киевской области будут судить мужчину, который хотел заработать на гуманитарной помощи
19 июня 2025, 14:39
Репарации за сексуальное насилие: кто обращается чаще всего
19 июня 2025, 14:26
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
19 июня 2025, 14:19
Смертельная авария в Кривом Роге: Tesla на полной скорости разорвала ВАЗ
19 июня 2025, 14:03
Фальшивые "права" за 450 долларов: в Киеве разоблачили подпольный цех по изготовлению документов
19 июня 2025, 13:57
В Кривом Роге остановили водителя без прав и в состоянии опьянения
19 июня 2025, 13:32
На Тернопольщине с 20-метровой высоты упала стрела башенного крана
19 июня 2025, 13:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »