У Харкові спіймали агентку російської розвідки, яка наводила ракети на місто

фото: СБУ

Служба безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла у Харкові. Зловмисниця коригувала ворожі ракетно-бомбові удари та чекала на окупацію області

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, зрадницею виявилася 46-річна місцева безробітна. Російські спецслужби завербували її через Telegram-канали. У соцмережах жінка закликала окупантів до штурму та захоплення Харкова.

Куратор передав їй для "перевірки" перелік локацій, де, ймовірно, базувалися Сили оборони. Фігурантка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за периметрами. Агентка фотографувала потенційну "ціль" із прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-мапах.

СБУ викрила зловмисницю. Під час обшуків у затриманої вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Харків’янці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.