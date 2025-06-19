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19 июня 2025, 10:52

Обстрелы Харьковщины: повреждена школа, жилье и хозяйственные сооружения

19 июня 2025, 10:52
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фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находилась Харьковщина, в частности Лозовский, Харьковский и Купянский районы. Российские войска атаковали мирное население с помощью управляемых авиабомб и беспилотников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате ударов повреждена гражданская инфраструктура: частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Полицейские провели 17 осмотров мест происшествия, открыли 21 уголовное производство по фактам вооруженной агрессии РФ и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители Харьковской области зафиксировали уже 25 242 военных преступления , совершенных на территории региона.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, ранен 62-летний мужчина.

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Харьковская область война обстрелы повреждения гражданская инфраструктура российская армия
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