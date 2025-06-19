Обстрелы Харьковщины: повреждена школа, жилье и хозяйственные сооружения
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находилась Харьковщина, в частности Лозовский, Харьковский и Купянский районы. Российские войска атаковали мирное население с помощью управляемых авиабомб и беспилотников
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате ударов повреждена гражданская инфраструктура: частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Полицейские провели 17 осмотров мест происшествия, открыли 21 уголовное производство по фактам вооруженной агрессии РФ и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители Харьковской области зафиксировали уже 25 242 военных преступления , совершенных на территории региона.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, ранен 62-летний мужчина.