Украинские дронщики показали, как сбивают российские беспилотники под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении дроны бригады "Форпост" успешно уничтожают российские БпЛА. Защитники Харьковщины удерживают преимущество в воздухе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Во время одного из эпизодов вражеский дрон-разведчик пытался таранить дрон-бомбер Vampire, однако неудачно - потерял управление, упал и разбился", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что украинский коптер остался в строю и продолжил боевое задание.