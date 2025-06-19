Украинские дронщики показали, как сбивают российские беспилотники под Волчанском
На Волчанском направлении дроны бригады "Форпост" успешно уничтожают российские БпЛА. Защитники Харьковщины удерживают преимущество в воздухе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Во время одного из эпизодов вражеский дрон-разведчик пытался таранить дрон-бомбер Vampire, однако неудачно - потерял управление, упал и разбился", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что украинский коптер остался в строю и продолжил боевое задание.
Напомним, ранее на Севере пограничники сожгли российские автомобили с боеприпасами.
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