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19 июня 2025, 22:00

Украинские дронщики показали, как сбивают российские беспилотники под Волчанском

19 июня 2025, 22:00
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фото: ГПСУ
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На Волчанском направлении дроны бригады "Форпост" успешно уничтожают российские БпЛА. Защитники Харьковщины удерживают преимущество в воздухе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Во время одного из эпизодов вражеский дрон-разведчик пытался таранить дрон-бомбер Vampire, однако неудачно - потерял управление, упал и разбился", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что украинский коптер остался в строю и продолжил боевое задание.

Напомним, ранее на Севере пограничники сожгли российские автомобили с боеприпасами.

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