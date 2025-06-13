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13 червня 2025, 19:42

Отримувачі компенсацій з Харківщини придбали майже 2,6 тис. об’єктів нерухомості

13 червня 2025, 19:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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З використанням житлових сертифікатів заявники придбали 2 599 об’єктів нерухомого майна

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що від початку реалізації програми єВідновлення в 37 територіальних громадах Харківської області профільними комісіями сформовано 6 748 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на суму більш як 8,9 мільярда гривень.

"З використанням житлових сертифікатів заявники придбали 2 599 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області - 2 140 квартир та 459 приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Вартість придбаного майна складає понад 4,5 мільярда гривень.

Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Раніше у поліції показали наслідки нічного обстрілу Харкова у ніч на 11 червня.

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Харківська область Харківська ОВА житло компенсація Нерухомість
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