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16 июня 2025, 19:32

В Харьковской области взорвался автомобиль спасателей

16 июня 2025, 19:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харьковской области взорвались авто пиротехники ГСЧС

Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности в Facebook, передает RegioNews.

На территории Оскольского общества Изюмского района Харьковской области взорвалось авто пиротехников ГСЧС, сотрудника службы госпитализировали.

"Сегодня днем в поле вблизи села Студенок на неизвестном взрывном устройстве взорвалось авто пиротехников ГСЧС. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.

Напомним, 15 июня в Харьковской области саперы проводили плановые взрывы взрывоопасных предметов.

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