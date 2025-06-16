В Харьковской области взорвался автомобиль спасателей
В Харьковской области взорвались авто пиротехники ГСЧС
Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности в Facebook, передает RegioNews.
На территории Оскольского общества Изюмского района Харьковской области взорвалось авто пиротехников ГСЧС, сотрудника службы госпитализировали.
"Сегодня днем в поле вблизи села Студенок на неизвестном взрывном устройстве взорвалось авто пиротехников ГСЧС. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.
Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.
Напомним, 15 июня в Харьковской области саперы проводили плановые взрывы взрывоопасных предметов.
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