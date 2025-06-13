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На Харківщині судили чоловіка, який доглядає за матір'ю з інвалідністю. За його словами, він навмисно не ухилявся від мобілізації

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Харкові суд оголосив вирок чоловіку, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. При цьому восени 2024 року він проходив військово-лікарняну комісію, і був визнаний придатним до військової служби.

На суді чоловік заявив, що він прийшов на роботу, коли його зустріли ТЦК. За його словами, в той самий день він телефоном повідомив їм, що не може прийти, бо викликав собі "швидку" та дотримувався рекомендацій лікарів. Після цього він відправив до ТЦК документи, але сам так і не прийшов.

Зараз у чоловіка оформлена відстрочка від мобілізації, оскільки у нього є мати з другою групою інвалідності. За його словами, умисно він не ухилявся від військової служби.

Суд все ж визнав його винуватим та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який доглядає за онкохворою дружиною. Як пояснили в ТЦК, обвинувачений не мав офіційно наданої відстрочки, бо не звертався до ТЦК для її надання. Суд заявив, що сам факт наявності обставин, які можуть бути підставою для відстрочки, не є рівнозначним офіційній наданій відстрочці