Фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загорілись квартири в житловому будинку. У ДСНС показали наслідки удару ворога

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Зранку 13 червня російські військові завдали удару керованою авіабомбою по житловій п’ятиповерхівці у місті Куп'янськ. На місці атаки сталась пожежа, загорілись три квартири на п'ятому поверсі загальною площею 150 квадратних метрів.

У ДСНС показали фото з наслідками удару. Навколо будинку розкидані уламки та сміття. Стіни та вікна будинку пошкоджені. На кадрах можна побачити, як рятувальники ліквідують наслідки ворожого удару.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, раніше на Харківщині військові РФ атакували керованою авіабомбою селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро мирних жителів. Серед них — 11-річний хлопчик.