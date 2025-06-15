Комбінований удар по Україні: ППО збила 8 ракет і понад 110 російських дронів
У ніч на 15 червня російська армія випустила по Україні 11 ракет та 183 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 167 ворожих цілей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської області;
- 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курськоїобласті;
- 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської області;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Основним напрямком удару стало місто Кременчук Полтавської області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, ППО знешкодила 167 засобів повітряного нападу РФ:
- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 3 крилаті ракети "Калібр".
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 15 червня війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину з використанням ракет та дронів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.