Войска РФ обстреляли Купянск: пострадали три женщины

фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера днем, 15 июня, российские оккупанты атаковали Купянск авиабомбой, БпЛА и РСЗО. В результате ударов ранены трое гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 11:30 захватчики нанесли авиационный удар по жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Купянск ФАБ-500, повредив не менее 10 частных домов.

Ориентировочно в 15:00 по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.

"Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. Кроме того, у последней также диагностировали тупую травму живота", — говорится в сообщении.

В 15:15 россияне снова обстреляли город из РСЗО "Град". Из-за удара поврежден дом. Также 70-летняя женщина получила взрывное ранение.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.