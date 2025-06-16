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16 июня 2025, 01:10

Войска РФ обстреляли Купянск: пострадали три женщины

16 июня 2025, 01:10
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вчера днем, 15 июня, российские оккупанты атаковали Купянск авиабомбой, БпЛА и РСЗО. В результате ударов ранены трое гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 11:30 захватчики нанесли авиационный удар по жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Купянск ФАБ-500, повредив не менее 10 частных домов.

Ориентировочно в 15:00 по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.

"Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. Кроме того, у последней также диагностировали тупую травму живота", — говорится в сообщении.

В 15:15 россияне снова обстреляли город из РСЗО "Град". Из-за удара поврежден дом. Также 70-летняя женщина получила взрывное ранение.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.

Напомним, ночью 15 июня РФ совершила массированную комбинированную атаку на Полтавщину с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Основным направлением удара стал Кременчуг.

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