Войска РФ обстреляли Купянск: пострадали три женщины
Вчера днем, 15 июня, российские оккупанты атаковали Купянск авиабомбой, БпЛА и РСЗО. В результате ударов ранены трое гражданских
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 11:30 захватчики нанесли авиационный удар по жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Купянск ФАБ-500, повредив не менее 10 частных домов.
Ориентировочно в 15:00 по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.
"Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. Кроме того, у последней также диагностировали тупую травму живота", — говорится в сообщении.
В 15:15 россияне снова обстреляли город из РСЗО "Град". Из-за удара поврежден дом. Также 70-летняя женщина получила взрывное ранение.
По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.
Напомним, ночью 15 июня РФ совершила массированную комбинированную атаку на Полтавщину с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Основным направлением удара стал Кременчуг.