Бригада "Помста" знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом

фото: ДПСУ

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили транспорт та ліквідували російських штурмовиків на Куп’янському напрямку

Кадри ураження техніки загарбників оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що захисники завдали росіянам значних втрат.

"За кілька днів вдалося знищити автомобіль окупантів, військову вантажівку та позашляховик, а також бронетехніку ворога. Окрім того, уражено укриття противника та ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.