Бригада "Месть" уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили транспорт и ликвидировали российских штурмовиков на Купянском направлении
Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что защитники нанесли россиянам значительные потери.
"За несколько дней удалось уничтожить автомобиль оккупантов, военный грузовик и внедорожник, а также бронетехнику врага. Кроме того, поражено укрытие противника и ликвидировано с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как бомбер "Баба Яга" атаковал транспорт и укрытия россиян в Харьковской области.
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