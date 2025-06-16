Бригада "Месть" уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском

фото: ГПСУ

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили транспорт и ликвидировали российских штурмовиков на Купянском направлении

Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что защитники нанесли россиянам значительные потери.

"За несколько дней удалось уничтожить автомобиль оккупантов, военный грузовик и внедорожник, а также бронетехнику врага. Кроме того, поражено укрытие противника и ликвидировано с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.