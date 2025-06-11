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Представники ТЦК розповіли, що відбулось з будівлею в Харкові. Раніше в соцмережах публікували кадри з пожежею в установі

Про це повідомляє Харківський ОТЦК, передає RegioNews.

За словами представників ТЦК, особовий склад та громадяни, які були в приміщенні на момент пожежі, були евакуйовані. На місце оперативно прибули рятувальники. Причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

При цьому в ТЦК наголосили, що російські пропагандисти розповсюджують в мережі інформацію про "підпал" або "диверсію". За їхніми словами, це неправдива інформація, яку не варто поширювати.

"На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування та особовий склад обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів щодо встановлення причин і можливих передумов пожежі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у всіх ТЦК та СП Харківщини вживаються заходи щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.

Нагадаємо, увечері 11 червня у соцмережах повідомляли про пожежу в Харківському ТЦК. В інтернеті публікували кадри, де можна було побачити вогонь та густий чорний дим. Журналісти повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною могло стати влучання блискавки.