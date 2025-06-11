17:35  11 червня
У Харкові чоловік під завалами заспівав гімн України: зворушливе відео
16:52  11 червня
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
16:47  11 червня
Відпочинок завершився "швидкою": на Полтавщині жінку на воді "збив" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 22:30

Пожежа в Харківському ТЦК: представники ТЦК розповіли, що сталось

11 червня 2025, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Представники ТЦК розповіли, що відбулось з будівлею в Харкові. Раніше в соцмережах публікували кадри з пожежею в установі

Про це повідомляє Харківський ОТЦК, передає RegioNews.

За словами представників ТЦК, особовий склад та громадяни, які були в приміщенні на момент пожежі, були евакуйовані. На місце оперативно прибули рятувальники. Причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

При цьому в ТЦК наголосили, що російські пропагандисти розповсюджують в мережі інформацію про "підпал" або "диверсію". За їхніми словами, це неправдива інформація, яку не варто поширювати.

"На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування та особовий склад обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів щодо встановлення причин і можливих передумов пожежі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у всіх ТЦК та СП Харківщини вживаються заходи щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.

Нагадаємо, увечері 11 червня у соцмережах повідомляли про пожежу в Харківському ТЦК. В інтернеті публікували кадри, де можна було побачити вогонь та густий чорний дим. Журналісти повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною могло стати влучання блискавки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа
Спалив у квартирі: жителя Тернополя підозрюють в умисному вбивстві матері
11 червня 2025, 12:25
На Сумщині після атаки дрона горів склад із технікою
11 червня 2025, 11:34
15 пожеж: на Херсонщині показали наслідки ворожих атак
11 червня 2025, 10:59
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Росіяни атакували Дніпропетровщину: троє людей постраждали
11 червня 2025, 22:15
У Харкові загорілась будівля ТЦК - стало відомо, що могло стати причиною
11 червня 2025, 21:25
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на 11-річного хлопчика
11 червня 2025, 20:45
Житель Черкащини на замовлення російьскої ФСБ підпалив авто вйськового ЗСУ
11 червня 2025, 20:35
У Харкові чоловік взяв у заручники двох жінок та погрожував їм розправою
11 червня 2025, 19:40
На Харківщині росіяни вбили сапера
11 червня 2025, 19:17
Кинув гранату в людей: на Київщині чоловіку оголосили про підозру за замах на вбивство
11 червня 2025, 18:11
У Харкові чоловік під завалами заспівав гімн України: зворушливе відео
11 червня 2025, 17:35
На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в бік знайомих: йому світить 15 років тюрми
11 червня 2025, 17:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »