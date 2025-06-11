Фото з відкритих джерел

У соцмережах з'явились кадри пожежі в Харкові. Повідомляється що горить будівля ТЦК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

У соцмережах з'явились кадри, де можна побачити пожежу в будівлі ТЦК в Харкові. Журналісти повідомили, що це сталось у Новобаварському районі міста. При цьому інформації про постраждалих наразі немає.

За інформацією джерел, пожежа сталась через те, що в будівлю влучила Блискавка. Офіційних заяв наразі не було.

Нагадаємо, раніше у Вінниці загорілась будівля ТЦК. Рятувальники встигли загасити полум'я ще до того, як вогонь поширився. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини.