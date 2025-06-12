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12 червня 2025, 19:58

Житель Полтавщини, який доглядає за онкохворою дружиною, отримав 3 роки за ухилення від мобілізації

12 червня 2025, 19:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У місті Горішні Плавні Кременчуцького району 40-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він не з’явився до територіального центру комплектування попри те, що був належно попереджений про виклик, зміст повістки та можливі юридичні наслідки

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Як з’ясувалося у суді, обвинувачений не мав офіційно наданої відстрочки від призову, хоча пояснив свою відсутність тим, що доглядав за тяжкохворою дружиною, яка на той момент проходила курс лікування від онкології. Також він опікувався літньою тещею.

Згодом дружина дійсно отримала статус особи з інвалідністю ІІ групи, однак це сталося вже після дати, коли чоловік мав прибути до ТЦК та СП.

Суд наголосив, що сам факт наявності обставин, які можуть бути підставою для відстрочки, не є рівнозначним офіційній наданій відстрочці. Оскільки чоловік не звертався до центру комплектування із заявою про її надання, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Зазначається, що вирок ще може бути оскаржений протягом наступних 30 днів.

Нагадаємо, раніше Полтавська ОВА доручила поліції доставити сотні ухилянтів до ТЦК.

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