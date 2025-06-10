На Харківщині розширили зону примусової евакуації, — ОВА

фото: Харківська ОВА

У Харківській області розширили зону евакуації цивільних ще на сім населених пунктів Куп’янського району

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області за участі військових, надзвичайників, представників силових структур і очільників районів.

З огляду на безпекову ситуацію в Куп’янському районі, обовʼязкову евакуацію цивільних оолосили в семи населених пунктів Шевченківської громади. Йдеться про села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

"Загалом плануємо евакуювати з 7 населених пунктів в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Першочергову допомогу евакуйованим нададуть в транзитному центрі у Харкові", — заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.