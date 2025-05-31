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31 травня 2025, 15:45

На Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію

31 травня 2025, 15:45
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У Сумській області розширили обовʼязкову евакуацію ще на 11 населених пунктів. Йдеться про прифронтові громади, які перебувають під постійними обстрілами РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Під обов’язкову евакуацію підпадають жителі таких населених пунктів Сумського району:

  • Горобівка (Річківська сільська громада);
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", — заявили в Сумській ОВА.

Зазначається, що всім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.

"Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумській області протягом тижня евакуювали понад півтисячі жителів прикордонних населених пунктів.

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