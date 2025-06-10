фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области расширили зону эвакуации гражданских из семи населенных пунктов Купянского района

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов.

Учитывая безопасность в Купянском районе, обязательную эвакуацию гражданских оолосили в семи населенных пунктов Шевченковской общины. Речь идет о селах: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Подобовка, Старовировка, Дуванка и Федоровка.

"В общей сложности планируем эвакуировать из 7 населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", — заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.