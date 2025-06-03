На Харківщині росіяни вбили трьох цивільних

фото: Олег Синєгубов

У Харківській області за минулу добу внаслідок російських атак троє людей загинули і шестеро отримали поранення

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, росіяни атакували сім населених пунктів.

Армія РФ завдала ударів 17 некерованими авіаційними ракетами, 17 КАБами, 18 БПЛА типу "Герань-2", чотирма БПЛА типу Shahed, одним БПЛА, тип якого встановлюється, та одним FPV-дроном.

"У Куп’янську постраждали жінки віком 55, 60, 61 і 62 років та 59-річний чоловік, у селі Ківшарівка Куп’янської громади загинули жінки віком 62 і 64 роки, у Балаклії загинув 31-річний чоловік та постраждав 38-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками поштовий термінал біля Харкова.