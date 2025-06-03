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Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені
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03 червня 2025, 07:44

Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені

03 червня 2025, 07:44
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби, 2 червня, російські загарбники поранили 12 людей у Василівському районі Запорізької області

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Впродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 11 авіаційних обстрілів по Камʼянському, Степовому, Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Преображенці. 370 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Лобкове, Кам'янське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 30 травня росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

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