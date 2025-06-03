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03 червня 2025, 11:12

Смертельний обстріл Сум: уже 3 загиблих і 20 поранених

03 червня 2025, 11:12
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фото: ДСНС України
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У Сумах, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих збільшилася до трьох, а ще 20 осіб отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що один із снарядів влучив у дорожнє покриття в житловому районі, спричинивши пожежу автомобіля. Рятувальники швидко ліквідували займання.

У мікрорайонах міста зафіксовані значні пошкодження: постраждав багатоквартирний будинок, три приватні оселі, складське приміщення, гараж, чотири автівки, а також будівля медичного закладу.

На місці працюють екстрені служби, триває обстеження територій і уточнення наслідків атаки.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, армія РФ обстріляла місто Суми. Удар був із далекобійної РСЗВ із касетами. Було декілька прильотів по різним районам міста. Повідомлялося про одну загиблу людину.

Раніше на Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.

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