фото: ДСНС України

У Сумах, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих збільшилася до трьох, а ще 20 осіб отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що один із снарядів влучив у дорожнє покриття в житловому районі, спричинивши пожежу автомобіля. Рятувальники швидко ліквідували займання.

У мікрорайонах міста зафіксовані значні пошкодження: постраждав багатоквартирний будинок, три приватні оселі, складське приміщення, гараж, чотири автівки, а також будівля медичного закладу.

На місці працюють екстрені служби, триває обстеження територій і уточнення наслідків атаки.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, армія РФ обстріляла місто Суми. Удар був із далекобійної РСЗВ із касетами. Було декілька прильотів по різним районам міста. Повідомлялося про одну загиблу людину.

Раніше на Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.