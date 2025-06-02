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02 июня 2025, 06:44

Россия атаковала Харьков баллистикой: есть пострадавшие, среди них – ребенок

02 июня 2025, 06:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город обстреляли беспилотниками и баллистическими ракетами

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, около 4:15 утра три беспилотника попали в Холодногорский район Харькова. Пострадали шесть человек, среди них семилетний мальчик.

Взрывы повредили строения гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.

Около 4:45 утра город был еще один удар – на этот раз две баллистические ракеты попали в Киевский район.

По предварительной информации, одна ракета попала в дорогу, а другая – вблизи многоэтажек. В результате взрывов повреждены фасады домов и выбиты окна.

Информация о пострадавших уточняется, однако на утро известно, что за медицинской помощью после удара никто не обращался.

Мэр призвал жителей быть осторожными, соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, в течение мая российские захватчики 64 раза обстреляли Харьков. Чаще всего город атаковали дронами типа "Шахед" и "Молния".

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