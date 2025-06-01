Росіяни атакували Херсон: одна людина загинула, двоє поранені
У Херсоні внаслідок скидання росіянами вибухівки із безпілотника постраждали двоє цивільних, одна людина загинула
Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.
Як зазначається, співробітниками поліції доставлено до лікарні двох херсонців, які постраждали орієнтовно о 12:50 від скиду ворожого безпілотника у Дніпровському районі.
У 50-річного чоловіка та 52-річної жінки мінно-вибухові травми. У чоловіка також зафіксоване осколкове поранення тулуба, а у жінки - ноги. Їх госпіталізували.
Також відомо, що травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1972 року народження.
Нагадаємо, у Херсонській області через російські обстріли загинули 3 цивільних, 10 людей постраждали.
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