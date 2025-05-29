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29 травня 2025, 15:39

У Харкові чоловік погрожував колишній дружині гранатою

29 травня 2025, 15:39
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фото: Національна поліція
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У Харкові правоохоронці затримали 70-річного чоловіка, який після конфлікту з колишньою дружиною погрожував їй гранатою. Інцидент стався в квартирі, де пара мешкала разом після розлучення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час сварки чоловік наніс жінці тілесні ушкодження та погрожував підірвати гранату.

Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили з його рук одну гранату, ще одну знайшли у його кімнаті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіка затримано та повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили чоловіка, який побив жінку на очах у дітей.

Раніше на Волині отримав вирок чоловік, який жорстоко побив свою дружину. Відомо, що конфлікт між ними стався через ревнощі. Через отримані травми жінка померла.

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поліція конфлікт Харків Дружина Граната чоловік
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